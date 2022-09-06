Душанбе, , 15:12 — REGNUM Вахдат — небольшой город близ Душанбе, столицы Республики Таджикистан — знаком некоторым афганским гражданам, особенно тем, кто сам или его родные и друзья жили в этом городе и уехали отсюда в третьи страны, принимающие иммигрантов. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Таджикистан Иван Шилов © ИА REGNUM

На протяжении многих лет Вахдат был местом проживания афганцев; афганцев, покинувших родину и бросивших всё свое имущество в надежде на мир и лучшее завтра и приехавших в этот город с тысячами проблем. С самого начала и до сих пор присутствие этих людей имело законные основания в рамках внутреннего законодательства Таджикистана, а также законов и принципов, принятых во всём мире.

По неофициальной статистике, число этих просителей убежища составляет около 10 000 человек. Следует отметить, что с каждым годом большое их количество уезжает из Вахдата в третьи страны. Согласно протоколу и соглашению правительства Таджикистана с этими людьми, а также иммиграционными организациями и связанными с ними учреждениями, нахождение этих семей в этом городе не является постоянным. Это означает, что Вахдат является временным пристанищем, и эти люди ждут и надеются на лучшее будущее в одной из стран, принимающих иммигрантов.

Если не считать политики правительства Таджикистана в отношении Афганистана и особенно позиции президента этой страны в отношении случаев и последних событий в Афганистане, Вахдат уже давно превратился в ад для афганских иммигрантов, проживающих в этом городе. Кроме прочих проблем, они страдают от психологического давления и даже душевных расстройств, а некоторые из них уже попали в больницы. Город, превратившийся в город-призрак и страшный кошмар для проживающих в нём афганских иммигрантов.

В наши дни Вахдат стал похож на тюрьму для афганцев. Этот город сейчас ничем не отличается от Кабула, находящегося под властью режима талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Иммигранты в этом городе подвергаются давлению и преследованиям разными способами.

Самой большой проблемой афганских иммигрантов в этом городе являются их незаконные аресты, преследования, пытки и в последнее время их принудительная депортация и изгнание. В ситуации, когда бедность, угнетение и тирания свирепствуют в Афганистане под властью талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), произвольная и беспринципная депортация этих просителей убежища и иммигрантов вызывает сомнения в своей законности и гуманности.

Ещё одной проблемой афганских граждан, проживающих в этом городе, является конфликт между гуманитарными организациями и местными силовиками. Эти люди ограничивают пространство для передвижения афганцев и напрямую вымогают у них деньги. Шантаж афганских граждан силовиками в этом городе стал обычной практикой. Конечно, этот принцип существовал и раньше, но в последнее время он многократно усилился. Вымогательство настолько циничное и жесткое, что измеряется в только долларах, а официальной валюту Таджикистана (сомони) шантажисты не признают.

Афганские беженцы 8am. af

Как уже упоминалось, в последнее время большое количество афганцев было принудительно депортировано из этого города в Афганистан. Этот вопрос освещался в СМИ, и это неоспоримо.

«Каждая страна имеет право решать свою проблему национальной безопасности. Мы также признаём, что некоторые из этих депортированных были молодыми людьми, которые действительно нарушали общественный порядок и национальную безопасность Республики Таджикистан и, безусловно, злоупотребляли имеющимся пространством и свободами. Но большинство из них были неповинными и беспомощными людьми, которые с трудом влачили своё существование и ждали получения документов на выезд. Согласно информации, эти люди не могли позволить себе заплатить выкуп или отвергли эту жестокое требование и, в конце концов, были выброшены из страны», — говорится в материале издания.

Другие трудности иммигрантов — экономические проблемы и невнимание к ним дипломатических учреждений и международных организаций. Создаётся впечатление, что эти институты, особенно УВКБ ООН, вообще не присутствуют и не действуют в Таджикистане.

Как известно, таджикская государственная система — очень закрытая система со строгими правилами. Согласно действующим законам, ни одно лицо или группа не может открыто и публично выражать своё мнение, критиковать и предъявлять иски. Любые демонстрации и собрания, даже для граждан самого Таджикистана, запрещены. Поэтому нет другого выхода, кроме как писать и выражать свои проблемы втайне.

Недавно молодые люди и семьи афганских иммигрантов, живущих в городе Вахдат, хотели спеть свою песню для афганцев, живущих во всем мире, международных организаций, посольства Афганистана в Таджикистане, Союза афганских иммигрантов в Душанбе и первых лиц республики Таджикистан, особенно для лидера страны Эмомали Рахмона, для прекращения угнетения, неравенства и террора, созданного в Вахдате: «Да! Мы иммигранты, но у нас есть достоинство и честь. Вспомни день, когда ты тоже был иммигрантом».