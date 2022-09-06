Сеул, , 15:08 — REGNUM Министр иностранных дел Южной Кореи Пак Чин призвал Конгресс США оказать содействие в решении проблем, с которыми столкнулись южнокорейские производители электромобилей после принятия «Акта снижения инфляции». Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Флаги США и Южной Кореи Jeon Han

В ходе обеда с представителями палаты представителей Конгресса США, состоявшегося 5 сентября, глава МИД Южной Кореи отметил, что дискриминационные пункты документа могут рассматриваться как нарушение соглашения о свободной торговле и правил Всемирной торговой организации (ВТО).

Он напомнил, что южнокорейские компании реализуют в США крупные инвестиционные проекты, в рамках которых создаются рабочие места.

В свою очередь, законодатели сообщили о том, что им известно об опасениях южнокорейской стороны, пообещав обсудить данный вопрос с коллегами.

«Акт снижения инфляции» предусматривает выделение субсидий производителям электромобилей и предоставление им налоговых льгот. Однако электромобили, собранные за пределами Северной Америки, не подпадают под действие, принятого документа.