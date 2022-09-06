Тверь, , 15:06 — REGNUM Ежемесячные стипендии назначены 180 тверским спортсменам, которые включены в национальные сборные команды России, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области 6 сентября по итогам заседания облправительства.

В Тверской области спортсменам сборных команд РФ назначены стипендии Пресс-служба правительства Тверской области

«Количество наших спортсменов в составах сборных России существенно выросло. Сегодня мы находимся на третьем месте в ЦФО после Москвы и Московской области по этому показателю. Важно отметить, что растет не только число профессиональных спортсменов, но и уровень их подготовки», — отметил губернатор Игорь Руденя.

По сравнению с 2021 годом число получателей региональных стипендий среди спортсменов выросло на 42 человека. В этом году 31 спортсмен, включённый в основной состав сборных команд РФ по олимпийским видам спорта, будет ежемесячно получать стипендии в размере 11 тысяч рублей. Ещё 100 спортсменам из основных составов сборных команд РФ по видам спорта, не включенным в программу Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр ежемесячно будет выплачиваться 4,5 тыс. рублей. Стипендии в 7,5 тыс. рублей и 5,7 тыс. рублей будут ежемесячно выплачиваться 17 представителям резервных составов сборных команд РФ и 32 спортсменам молодежных и юниорских команд РФ по олимпийским видам спорта соответственно.

Больше всего стипендиатов — среди тверских спортсменов, занимающихся греблей на байдарках и каноэ (55 человек), гребным спортом (17 человек) и спортом глухих (14 человек). Также стипендии будут получать победители соревнований по перетягиванию каната, чир-спорту, джиу-джицу, конькобежному спорту, лыжным гонкам, спортивной борьбе, универсальному бою, водно-моторному спорту, лёгкой атлетике и прочих. Всего в бюджете на выплаты спортсменам предусмотрено свыше 12,6 млн рублей.