Москва, , 15:05 — REGNUM Количество российских банков, предлагающих вклады в юанях, будет расти, как и число людей, выезжающих в регионы, где юань имеет хождение. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 сентября заявил профессор кафедры «Финансы, денежное обращение и кредит» РАНХиГС Юрий Юденков.

Китайские юани Junjiewu99

«Не уверен, что всем жителям РФ стоит обзаводиться вкладами в юанях, а вот предпринимателям, которые занимаются внешней торговлей, однозначно стоит это сделать, — сказал Юденков. — Юань пока является рискованной валютой с большими скачками курса, поэтому рекомендовать его в качестве инструмента для накоплений населению еще рано. Для предпринимателей же новые рынки, как правило, приносят большую прибыль, однако все новое неизбежно таит в себе риски. Европа в этом смысле была более стабильным регионом, чем Юго-Восточная Азия».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, процентные ставки по вкладам в юанях невысоки, что связано с низкими темпами инфляции и стабильностью национальной валюты Китая.

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