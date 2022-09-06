Москва, 6 сентября 2022, 15:04 — REGNUM Тверской суд Москвы 6 сентября оштрафовал на 50 тыс. рублей заслуженную артистку России Татьяну Рудину за дискредитацию Вооружённых сил РФ. Об этом сообщает ТАСС.
По данным журналистов, решение суда пока не вступило в силу. Его можно будет обжаловать. Суд признал актрису виновной в распространении через соцсети негативных отзывов о проведении спецоперации по денацификации б. УССР.
Сообщается, что Рудина не пришла на судебное заседание.
Стоит отметить, что на 14 сентября планируется рассмотрение дела о дискредитации Вооружённых сил РФ актрисой Кристиной Асмус. Её также обвиняют в распространении негативной информации в соцсети.
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