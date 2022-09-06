Москва, , 15:04 — REGNUM Тверской суд Москвы 6 сентября оштрафовал на 50 тыс. рублей заслуженную артистку России Татьяну Рудину за дискредитацию Вооружённых сил РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Штраф Дарья Антонова © ИА REGNUM

По данным журналистов, решение суда пока не вступило в силу. Его можно будет обжаловать. Суд признал актрису виновной в распространении через соцсети негативных отзывов о проведении спецоперации по денацификации б. УССР.

Сообщается, что Рудина не пришла на судебное заседание.

Стоит отметить, что на 14 сентября планируется рассмотрение дела о дискредитации Вооружённых сил РФ актрисой Кристиной Асмус. Её также обвиняют в распространении негативной информации в соцсети.

Читайте ранее в этом сюжете: Актрисе Рудиной грозит ответственность за дискредитацию ВС России