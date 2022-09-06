Москва, , 15:04 — REGNUM В условиях геополитической напряженности основным торгово-экономическим партнером России становится Китай, а это приводит к изменению депозитной политики банков, предлагающих гражданам России вклады в юанях. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 сентября заявила заместитель руководителя департамента банковского дела и монетарного регулирования финансового факультета финансового университета при правительстве РФ Ольга Захарова.

Китайские юани

«С нашей точи зрения, крупные банки будут вводить депозиты в юанях. Процентные ставки по вкладам в юанях невысоки, что определяется низкими темпами инфляции и стабильностью национальной валюты Китая, — сказал Захарова. — Однако доходность долгосрочных вкладов в юанях невысока — около 2% годовых, однако в ряде банков (ВТБ, Азиатско-Тихоокеанский банк) процентные ставки превышают 6%. Риски депозитов в юанях невысоки, однако валютный риск все же присутствует, поэтому такие вклады можно рекомендовать для диверсификации вложений, но не как единственный вид депозита и источник дохода».

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало о том, с какими недостатками может быть связано вложение сбережений в юань.

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