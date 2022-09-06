Владивосток, , 15:04 — REGNUM В России нужно приложить усилия для развития туристско-рекреационных комплексов на Северном Кавказе. Об этом 6 сентября заявил президент России Владимир Путин на заседании президиума Государственного совета РФ.

Владимир Путин Kremlin.ru

«Нужно также продолжить развитие туристско-рекреационных комплексов Северного Кавказа, в том числе возродить на современном уровне курортную зону на Каспии, здравница в советское время была одной из лучших в стране», — заявил Путин.

«Геотермальные источники и лечебные грязи имеют уникальные характеристики, и у нас есть возможность создать на этой природной базе создать центр, не уступающий самым известным зарубежным курортам», — указал он.