Путин: на Каспии можно возродить курортную зону на мировом уровне
Владивосток, 6 сентября, 2022, 15:04 — ИА Регнум. В России нужно приложить усилия для развития туристско-рекреационных комплексов на Северном Кавказе. Об этом 6 сентября заявил президент России Владимир Путин на заседании президиума Государственного совета РФ.
Kremlin.ru
Владимир Путин
«Нужно также продолжить развитие туристско-рекреационных комплексов Северного Кавказа, в том числе возродить на современном уровне курортную зону на Каспии, здравница в советское время была одной из лучших в стране», — заявил Путин.
«Геотермальные источники и лечебные грязи имеют уникальные характеристики, и у нас есть возможность создать на этой природной базе создать центр, не уступающий самым известным зарубежным курортам», — указал он.