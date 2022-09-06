Уфа, , 15:06 — REGNUM Помощь детям с психоэмоциональными травмами, в том числе детям, возвращаемым из зон боевых действий, будут оказывать в Башкирии. Об этом 6 сентября сообщает пресс-служба регионального правительства.

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Сообщается, что Башкирия стала одним из девяти регионов России, на территории которого фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, запустил инновационный проект «Оказание помощи детям с психоэмоциональными травмами, в том числе детям, возвращаемым из зон боевых действий».

Отмечается, что республиканской площадкой по реализации данного проекта стал региональный центр семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, который получил грант в размере 2,4 млн рублей.

«В рамках реализации проекта основной задачей сотрудников республиканского центра семейного устройства является оказание своевременной и всесторонней помощи детям, которые пережили потерю близких родственников, жестокое обращение, чрезвычайные ситуации и другие психотравмирующие события с привлечением всех необходимых ресурсов: социальных учреждений, учреждений образования, здравоохранения, правоохранительных органов», — приводит пресс-служба слова министра семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии Ленары Ивановой.

Отмечается, что в Башкирии семьям с детьми, получившим психоэмоциональную травму, будет доступна помощь профильных специалистов.