Санкт-Петербург, 6 сентября, 2022, 15:06 — ИА Регнум. Главу отдела здравоохранения Василеостровского района Санкт-Петербурга Никиту Тихонова заподозрили в особо крупном мошенничестве, сообщило 6 сентября издание «Фонтанка».

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Помимо Тихонова сотрудниками правоохранительных органов также задержаны еще три человека. Следствие подозревает их в организации мошеннической схемы, связанной с уборкой подведомственных медицинских учреждений. По версии следствия, криминальным путём из бюджета было похищено не менее 77 млн рублей.

ИА REGNUM обратилось за комментарием в пресс-службу администрации района, но оперативно получить комментарий не удалось.