Москва, 6 сентября, 2022, 15:02 — ИА Регнум. В своей русофобии Жозеп Боррель должен был зарваться — и он зарвался, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин сегодня, 6 сентября, комментируя заявление МИД РФ о словах главы евродипломатии в адрес России.

European Parliament Жозеп Боррель

Как сообщалось, пресс-секретарь главы евродипломатии Петер Стано заявил, что Боррель не называл Россию «фашистским государством и фашистским режимом», это была ошибка перевода.

«Понятно, что на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности неопытные люди не попадают и Боррель способен построить свою речь так, чтобы иметь возможность сослаться на «использование чужих слов», но факт остаётся фактом: фраза «фашистская Россия» из его уст прозвучала, он с удовольствием подпел эстонцу.

Само по себе использование определения «фашистский» — это из категории «на воре и шапка горит», тут сомнений нет, но не это в данном случае главное. Главное заключается в том, что один из руководителей ЕС, подпевая в данном случае мелкой американской марионетке, продолжает нагнетать конфликтность, намеренно усиливает враждебность ЕС к нашей стране.

Сергей Лавров с полным основанием жёстко осадил Борреля, и на полшага тот, судя по всему, отползёт, но конфликтность в отношениях с нынешним руководством ЕС будет ещё какое-то время усиливаться.

Подчеркну, что речь идёт именно о конфликтности с нынешней евробюрократией, поскольку тенденция к смене настроений в европейском обществе налицо. И дело тут не только в проблемах с газоснабжением, дело в оголтелости англосаксов и их ставленников в Киеве, в осознании европейцами, что они имеют дело не просто с неонацистами, но с людьми, руководствующимися логикой террористов, логикой «взятия в заложники» — будь то атомной станции или всей европейской политики. У кого-то в заложниках проявляется «стокгольмский синдром», а кто-то, как израильский тренер в Мюнхене в 1972 году, готов собраться и дать террористам отпор.

Тот курс, который высшая бюрократия ЕС взяла в развязанном ею с подачи американцев конфликте с нашей страной, неизбежно приведёт к политическому и личному фиаско этой бюрократии, но этого мало: он приведёт к мощной перетряске всего Евросоюза.

Очень хотелось бы, чтобы наш МИД Еврокомиссию по данному заявлению Борреля додавил и размазал. В конце концов, даже если его офис и предложит нам некие отговорки, с учётом общей враждебности Борреля к России и русским, у нас есть все основания их не принять: не удовлетворяют, и всё», — высказал свое мнение Михаил Демурин.

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