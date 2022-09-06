Куала-Лумпур, , 15:02 — REGNUM Король Малайзии Абдулла I заявил, что исламское правосудие не дает привилегий никому, кто причастен к тирании, сообщает Sindonews.

Флаг Малайзии Eric Teoh

«Исламское правосудие абсолютно не дает привилегий или исключений никому, кто совершает тиранию, будь то вы сами, близкие друзья, члены семьи или матери и отцы», — заявил король Абдулла I.

По словам короля, закон имеет только один принцип, язык, наказание и распространяется на всех.

Комментарий короля Малайзии прозвучал после того, как бывший премьер-министр Наджиб Разак и его супруга были приговорены к тюремному заключению в связи с делом о коррупции.