6 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден не видит необходимости во внесении Российской Федерации в перечень стран — спонсоров терроризма.

Анна Царькова, , 16:19 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден не видит необходимости во внесении Российской Федерации в перечень стран — спонсоров терроризма.

Джо Байден Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«На вопрос о том, нужно ли причислить Россию к государствам — спонсорам терроризма, Байден ответил «нет», — отметил корреспондент агентства Reuters Джефф Мейсон.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие указали на то, что в случае занесения России в американский перечень стран — спонсоров терроризма, у США не получится покупать у России необходимые для Штатов ресурсы. Иные добавили, что если кого и признавать страной — спонсором терроризма, так это США.

«Вот как. А что случилось?» — смеется один из участников обсуждения.

«Так удобрения, металлы, да и ту же нефть не получится тогда закупать. Это только для Европы нельзя, США никогда себе ни в чем не отказывали», — написал Сергей Борисович.

«Конечно, не признает, потому что потом ему предъявят, что типа у террористов покупают нефть. Боятся за свою репутацию! А так бы сразу клеймо на нас бы накинули!» — пишет Serghei N.

«Правильно. Это место уже занято Америкой», — иронизирует Анна.

«[Американцы] — родители терроризма по всему миру», — добавил «АВ М».

«Не совсем ещё сошёл старик с ума», — смеется Григорий.

Джо Байден Gage Skidmore

«Таблетки принял вовремя, что ли», — с юмором спросил Алексей.

«Страна, являющаяся спонсором терроризма, не может признать другую страну спонсором терроризма. Так как это получится уже конкурент», — с сарказмом добавил Ilya.

«Ему подсказали, что такое спонсирование терроризма, и он понял, что США больше подходит. Поэтому лучше никого не обвинять», — пошутил «Кэт Пересвет».

«Ему что на бумажке написали, то он и сказал», — написала Мария.

«А РФ бы стоило признать США и спонсором, и самой страной-террористом», — отреагировал Eugene.

«Дед выздоравливает», — смеется Lika.

«Потихоньку массовый психоз проходит и начинается серое похмелье? Газа нет, нефти нет, [киевского режима] нет, ничего нет, а Россия-матушка была есть и будет», — отметил Artem.

«Если признают — разрыв дипотношений. А они почему-то этого очень не хотят», — прокомментировал новость Vladimir.

«А что, так можно было? Холопы нервно жуют галстуки уже», — написал еще один участник обсуждения.

«Дед понял, что после признания им знатно прилетит. Даже Альцгеймер отступил», — с сарказмом подытожила Лариса Васильевна.