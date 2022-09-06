Саратов, 6 сентября, 2022, 15:58 — ИА Регнум. В Саратове заключили договор с подрядчиком на строительство нового противотуберкулезного диспансера. Работы на объекте начнутся в течение месяца, пока ведутся подготовительные работы, сообщает 6 сентября минздрав Саратовской области.

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Новое медицинское учреждение расположится за поселком Елшанка рядом с инфекционной больницей. Противотуберкулезный диспансер рассчитан на 453 койки, еще 10 мест — в реанимации и диспансерное отделение на 200 коек. Больничный комплекс будет состоять из 8 корпусов общей площадью 50 тыс. кв. метров. Объект планируют построить за три года.

Напомним, строительство многофункционального фтизиатрического центра в Саратовской области во время рабочей поездки в регион в начале сентября 2021 года одобрил премьер-министр России Михаил Мишустин.

В мае 2022 года областное управления капитального строительства объявило аукцион на выполнение работ по строительству противотуберкулезного диспансера. Максимальная цена контракта составила 1,95 млрд рублей. Построить диспансер планировалось до конца 2024 года.

В начале июня врио губернатора региона Роман Бусаргин отмечал, что объект еще не строится, и призывал начать возводить его в июле.

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