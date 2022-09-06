Ульяновск, , 14:59 — REGNUM В Ульяновской области доходы регионального бюджета увеличились по итогам восьми месяцев на 10,7%. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

В январе–августе 2022 года в бюджет поступило более 54,5 млрд рублей, что на 10,7% больше аналогичного прошлогоднего периода.

Собственные доходы превысили 38 млрд рублей, из них налог на прибыль организаций увеличился на 17,4% и достиг 9,2 млрд рублей. Поступления НДФЛ составили 9,1 млрд рублей, акцизы на пиво и нефтепродукты — соответственно 8,9 млрд рублей и 3,6 млрд рублей.

Объём безвозмездный поступлений составил 16,5 млрд рублей, в том числе финансовая помощь из федерального бюджета возросла на 522,7 млн рублей и достигла 15,7 млрд рублей.

За восемь месяцев израсходовано более 56 млрд рублей, бюджет исполнен с дефицитом в сумме 1,5 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM , пост руководителя управления ФНС по Ульяновской области занял 53-летний Газинур Апсалямов, который возглавлял территориальное ведомство в Дагестане. Губернатор Алексей Русских на встрече выразил надежду на взаимодействие в части увеличения доходов, заявив в потенциале региона и наличии резервов «для дальнейшего роста».