Москва, , 14:58 — REGNUM Отсутствие на данный момент разнообразных инвестиционных инструментов под юани на российском рынке остается пока существенным недостатком покупки этой валюты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 сентября заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова.

Китайский юань David Dennis

«К сожалению, пока инструментов инвестирования в юанях почти нет, кроме депозитов в некоторых банках и единичных облигаций. Отсутствие в РФ на данный момент разнообразных инвестиционных инструментов под юани остается пока существенным недостатком покупки китайской валюты, — сказала Степанова. – Пока еще не развиты инструменты валютного, процентного и ценового хеджирования на операции с юанем. Но по мере роста ликвидности китайской валюты и объемов торговли с Китаем довольно быстро появятся инструменты страхования валютных и прочих рисков. И тогда следует ожидать укрепления курса юаня и, соответственно, роста эффективности инвестиций в юанях и доходности вкладов в юанях».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Степанова объяснила, какие валютные и геополитические риски есть у вложений в юань.

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