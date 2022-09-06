Москва, , 14:57 — REGNUM У вложений в юань есть и валютные, и геополитические риски. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 сентября заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова.

Китайские юани Pixabay.com

«Народный банк Китая может внезапно девальвировать свою национальную валюту в случае, если в КНР ухудшится экономическая ситуация. Это приведет к снижению курса юаня и обесцениванию инвестиций в китайской валюте, — сказала Степанова. — Юань по-прежнему остается ограниченным инвестиционным активом, довольно закрытой резервной валютой, зависимой от валютных ограничений Народного банка Китая. Высокая волатильность юаня, конечно, имеет свои риски, хотя следует признать, что волатильность юаня ниже, чем рубля, доллара, евро».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогнозы, что рубль будет ослабевать по отношению к резервным валютам, в том числе к юаню.

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