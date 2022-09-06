Владивосток, 6 сентября, 2022, 14:57 — ИА Регнум. Государство должно учесть огромную популярность отдыха на море среди граждан России. Об этом 6 сентября заявил президент России Владимир Путин на заседании президиума Государственного совета РФ.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Огромным спросом у наших граждан пользуется отдых на море. Поэтому надо активнее использовать богатейший потенциал побережья Чёрного моря, Каспийского, Азовского и Балтийского морей. А также Дальневосточного приморья — и тщательно проработать здесь вопросы создания здесь крупных федеральных курортов», — заявил Путин.

«Они должны быть всесезонными, иметь современную комфортную инфраструктуру, включая бассейны, чтобы каждый год там смогли отдохнуть до 10 млн человек», — указал он.