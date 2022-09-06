Ковров, Владимирская область, 6 сентября, 2022, 15:07 — ИА Регнум. Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Коврова, обвиняемого в жестоком убийстве своей знакомой и её матери, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 сентября в пресс-службе СУ СК по Владимирской области.

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По версии следствия, злоумышленник, уже тогда обвиняемый в серии имущественных преступлений, решил заполучить крупную денежную сумму, чтобы скрыться от правоохранительных органов. В ноябре 2021 года он пришёл к матери своей знакомой и, урожая, потребовал у неё денег. Женщина отказала, тогда подозреваемый нанёс ей 20 ударов ножом, забрал из квартиры 170 тысяч рублей, мобильный телефон и банковскую карту, с которой на следующий день обналичил более 42 тысяч рублей.

Опасаясь, что об убийстве узнает дочь погибшей, знавшая о его визите, злоумышленник подкараулил женщину в подъезде и 48 раз ударил её ножом.

Подозреваемого, объявленного в федеральный розыск, задержали в Волгоградской области. Вину в совершённых преступлениях он признал и раскаялся в содеянном.

Уголовное дело направлено в су для рассмотрения.