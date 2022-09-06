Киев, 6 сентября, 2022, 14:55 — ИА Регнум. В законодательный орган киевского террористического режима внесён законопроект, в котором предлагается увольнять сотрудников стратегически значимых предприятий и объектов инфраструктуры за поддержку ими России. Об этом 6 сентября сообщает пресс-служба законодательного органа киевского режима.

Иван Шилов ИА REGNUM Законодательный орган киевского террористического режима

«Предлагается определить на законодательном уровне дополнительные основания расторжения трудового договора по инициативе работодателя при таких условиях: «совершение работником, работающим на объектах государственной собственности, которые имеют стратегическое значение для экономики и безопасности государства и / или объектах критической инфраструктуры, проступка, не совместимого с продолжением данной работы, связанного с его поддержкой государства-агрессора"», — говорится в пояснительной записке к документу.

При этом таким предприятиями названы объекты в сфере энергообеспечения, водоснабжения, здравоохранения, фармацевтической и химической промышленности, правопорядка и правосудия, финансовых услуг, обороны, госбезопасности и гражданской защиты населения, а также атомные электростанции.

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