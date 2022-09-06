Москва, , 14:55 — REGNUM Рубль будет ослабевать по отношению к резервным валютам, в том числе к юаню. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 сентября заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова.

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«Процесс сильного укрепления рубля, похоже, подошел к концу, и ожидается ослабление его валютного курса по отношению к резервным валютам, в том числе юаню, — сказала Степанова. — При условии довольно длительного периода сохранения западных санкций, наблюдающегося переноса торговых и финансовых потоков с западных на восточные страны ожидается рост спроса на китайскую валюту в России. Потому можно рекомендовать жителям РФ переложить часть их сбережений в юани. Остальные резервные валюты, в том числе доллар и евро, либо нестабильны, либо «токсичны», либо недостаточно ликвидны».

Поэтому, как полагает Степанова, для диверсификации своих денежных активов российским домохозяйствам следует рассмотреть также другие иностранные валюты, когда прежние мировые резервные и расчетные валюты не выполняют своих защитных, расчетных и сберегательных функций.

«На среднесрочную перспективу в качестве возможного преемника доллара как мировой резервной валюты можно рассматривать именно юань», — сказала Степанова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что российские компании считают транзакции в китайской валюте более надежными, чем в других иностранных валютах.

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