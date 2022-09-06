Владивосток, , 14:53 — REGNUM Опыт Дальнего Востока в развитии туризма нужно учесть при разработке решений в отрасли, имеющих отношение ко всей стране в целом. Об этом 6 сентября заявил президент России Владимир Путин на заседании президиума Государственного совета РФ.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«На Дальнем Востоке за последние годы открыто много новых туристических маршрутов. Постоянно растёт турпоток в Камчатском крае, на Сахалине, в Бурятии. Традиционно высокий спрос в макрорегионе в целом на круизные путешествия», — заявил Путин.

«Опыт дальневосточников, как и других субъектов РФ, которые добивались успехов, необходимо обязательно учесть при выработке решений для развития всей туристической отрасли», — указал он.