Владивосток, 6 сентября, 2022, 14:53 — ИА Регнум. Опыт Дальнего Востока в развитии туризма нужно учесть при разработке решений в отрасли, имеющих отношение ко всей стране в целом. Об этом 6 сентября заявил президент России Владимир Путин на заседании президиума Государственного совета РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«На Дальнем Востоке за последние годы открыто много новых туристических маршрутов. Постоянно растёт турпоток в Камчатском крае, на Сахалине, в Бурятии. Традиционно высокий спрос в макрорегионе в целом на круизные путешествия», — заявил Путин.

«Опыт дальневосточников, как и других субъектов РФ, которые добивались успехов, необходимо обязательно учесть при выработке решений для развития всей туристической отрасли», — указал он.