Тбилиси, , 14:52 — REGNUM Все Грузии нужно сосредоточиться на выполнении рекомендаций Брюсселя для получения страной статуса кандидата на вхождение в ЕС. Об этом заявила журналистам посол США в Тбилиси Келли Дегнан.

Келли Дегнан

«Лидеры Грузии и все грузины должны фокусироваться на 12 рекомендациях ЕС. У страны есть значительные возможности проведения нормального процесса», — сказала посол.

Дегнан призвала объединить все мнения по исполнению рекомендаций в единый документ. По её мнению, это будет «сильным сигналом» для Евросоюза.

Напомним, ранее председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе обнародовал план по выполнению 12 условий Брюсселя для предоставления Грузии кандидатства в ЕС. По всем реформам были созданы комиссии при парламенте, в которые включили представителей оппозиционных партий и НПО. Депутаты от партий «Единое национальное движение», «Лело» и «Стратегия Строителя» отказались входить в эти группы и создали свои.

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