Москва, , 14:51 — REGNUM Ранее многие страны Европы заявили о том, что смогут отказаться от российского газа в течение пяти лет, однако с учётом колоссального роста цен на газ этот прогноз становится менее реалистичным, заявила корреспонденту ИА REGNUM профессор кафедры Мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Галина Сорокина.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Дело в том, что быстро заменить трубопроводный газ СПГ не представляется возможным. Из России ежегодно поставляется около 140 млрд кубометров трубопроводного газа и около 15 млрд кубометров сжиженного, ещё около 150 млрд кубометров трубопроводного газа поставляют в Европу Норвегия, Польша, Нидерланды и Румыния, остальные 100 млрд кубометров это поставки сжиженного природного газа.

По оценкам экспертов максимальная производительность терминалов по приёму СПГ с учётом постоянной пиковой нагрузки в Великобритании и Европе составляет примерно 144 млрд кубометров в год. Т о есть сегодняшние максимальные мощности не могут покрыть нехватку около 100 млрд. кубометров российского трубопроводного газа. Соответственно для замены российского трубопроводного газа необходимы значительные инфраструктурные проекты по строительству приёмников СПГ. Сегодня действует 22 терминала-приёмника СПГ, на разных этапах строительства находится ещё 20 терминалов.

С одной стороны наличие объектов в разной степени готовности внушает оптимизм Европе, с другой попробуем посмотреть на этот вопрос с точки зрения государственных финансов. Высокая стоимость газа, согласно классической экономической теории должна привлечь на рынок новых продавцов, однако высоким барьером входа на рынок будет служить требование выступить соинвестором газовых инфраструктурных проектов, строительство которых снизит стоимость газа, и соответственно увеличит время отдачи от инвестиций.

Опережающее государственное финансирование этих объектов представляется сомнительным, в связи с тем, что сегодня необходима комплексная поддержка граждан и промышленности в связи с высокой стоимостью энергоресурсов.

Расконсервация атомных электростанций, деятельность которых была остановлена после Чернобыльской трагедии, а также развитие альтернативной энергетики также требует высоких финансовых вливаний.

В этой связи Европе необходимо либо хотя бы частично отказаться от давления на Россию сегодня, либо согласиться на беспрецендентные финансовые потери одновременной борьбы с последствиями своих же санкций и финансирования крупных инфраструктурных объектов, что соответствено повлечёт либо увеличение и так высоких налогов, либо привлечение финансирования международных фондов, увеличивая величину госдолга», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Европа не сможет отказаться от российского газа, скорее всего, даже к 2027 году, так как это приведет к остановке европейской промышленности, заявил министр энергетики России Николай Шульгинов.

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