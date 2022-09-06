Орел, 6 сентября, 2022, 14:51 — ИА Регнум. Положительное заключение на проект медицинского центра Орловской областной клинической больницы выдала Главгосэкспертиза России, сообщили в пресс-службе правительства Орловской области 6 сентября.

Фото пресс-службы правительства Орловской области Медицинский центр в Орле, строящийся с 2008 года

«Принимая решение, в том числе о субсидировании из областного бюджета расходов на завершение строительства центра, правительство области руководствовалось не только задачами завершения долгостроя и вовлечения затраченных капиталовложений в эффективный медицинский сервис для населения. Но и стратегическими планами повышения охвата и повышения качества оказания медуслуг в регионе, реализации нацпроектов в социальной сфере», − прокомментировал орловский губернатор Андрей Клычков.

При пересмотре проекта было решено разместить в новом медцентре отделения ультразвуковой и функциональной диагностики, процедурные, ординаторскую.

Также, уточнили в пресс-службе, при завершении долгостроя планируется демонтировать часть конструкций здания, часть, напротив, будет восстановлена.

Как сообщало ИА REGNUM, медцентр-долгострой, получивший в СМИ название «титаник», начали строить в 2008 году. Строительство центра не смогли завершить три губернатора — Егор Строев, Александр Козлов и Вадим Потомский, зато стройка обросла уголовными делами. В сентябре 2020 года был назван новый срок завершения долгостроя — 2024 год, на работы выделили 3,5 млрд рублей.