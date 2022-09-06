Москва, 6 сентября, 2022, 14:50 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике 53-я механизированная бригада ВСУ оставила занимаемые позиции. Об этом 6 сентября заявили в Министерстве обороны России.

Oleinik.win Солдаты ВСУ

«Действующий в районе Зайцево Донецкой Народной Республики личный состав подразделений 53-й механизированной бригады ВСУ отказывается выполнять боевые задачи и группами покидает боевые позиции», — говорится в новой сводке , опубликованной в телеграм-канале оборонного ведомства.

В ведомстве пояснили, что причиной бегства киевских боевиков стали «высокие потери и прекращение ротации».

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Как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября личный состав подразделений 110-й механизированной бригады ВСУ, неся большие потери, отказался воевать и сбежал со своих позиций в ДНР. Как уточнили в Минобороны, киевские боевики занимали позиции в районах населенных пунктов Авдеевка и Опытное.

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