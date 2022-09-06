Уфа, , 14:54 — REGNUM Право выдачи разрешений на строительство в Башкирии могут передать с уровня муниципалитетов на уровень правительства республики. Об этом 6 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Плотная застройка Дарья Антонова © ИА REGNUM

Этот вопрос обсуждался на совещании в правительстве Башкирии.

На совещании сообщили, что в системе «Инцидент-менеджмент» было зафиксировано увеличение числа обращений жителей Уфы по вопросу возведения двух 25-этажных домов рядом с Госцирком и парком Гафури на месте снесенного А-Кафе.

По словам главы администрации Уфы Ратмира Мавлиева, последнее отредактированное разрешение с продлением срока для застройки было выдано чиновником, который был уволен в январе 2022 года.

Он отметил, что государственный комитет Башкирии по жилищному и строительному надзору в связи с началом строительных работ на этой территории вынес предостережение о недопущении нарушения законодательства. Мавлиев пояснил, что у разрешения на строительство высотных зданий были выявлены нарушения.

«Главы муниципалитетов были против, когда я предложил на одном из градсоветов передать право выдавать разрешения на строительство многоквартирных жилых домов на уровень правительства региона. В этом случае мы бы ясно понимали и внимательно смотрели за всеми происходящими здесь процессами. В итоге получилось, что чиновник выдал предпринимателю разрешение, уволился, а застройщик получил на руки официальный разрешительный документ. Это было изначально неправильно», — заявил глава Башкирии Радий Хабиров.

Он поручил Мавлиеву навести порядок в выдаче разрешений на строительство и решить вопрос по этой проблемной стройке.

Хабиров сообщил, что в этих домах появились порядка шести дольщиков.

Глава региона поручил премьер-министру правительства Башкирии Андрею Назарову проработать возможность передачи права выдачи разрешений на строительство с уровня муниципалитетов на уровень правительства Башкирии, которое будет нести полную ответственность за все принятые решения.