Владивосток, 6 сентября, 2022, 14:50 — ИА Регнум. Туристическая отрасль обладает огромным экономическим мультипликативным эффектом. Об этом 6 сентября заявил президент России Владимир Путин на заседании президиума Государственного совета РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Эта отрасль способствует экономическому росту и пополнению бюджетов регионов малых городов с богатой историей, сельских территорий. Она отличается огромным мультипликативным эффектом», — заявил Путин.

По его словам, туризм напрямую влияет на развитие более 50 других смежных отраслей и создаёт хорошие перспективы для малого и среднего бизнеса.