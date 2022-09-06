Санкт-Петербург, , 15:12 — REGNUM Смольный выбрал подрядчика, который в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП) возведет на месте бывшего родильного дома №17 на улице Вавиловых в Калининском районе Санкт-Петербурга новый перинатальный центр. Об этом сообщили 6 сентября в пресс-службе администрации города.

Заброшенное здание роддома №17 на улице Вавиловых в Петербурге Елена Молчанова © ИА REGNUM

Современный перинатальный центр на улице Вавиловых предусматривает неонатологический стационар на 45 коек с отделением реанимации и интенсивной терапии для новорожденных и отделением патологии новорожденных и недоношенных детей, палаты совместного пребывания матери и ребенка, отделение лучевой и магнитно-резонансной диагностики, а также бактериологическую лабораторию и лабораторию молекулярной диагностики.

Здесь будет функционировать диагностический центр с женской консультацией. Каждую смену в центре будут работать 680 человек, всего реализация проекта обеспечит работой более 1000 человек. Мощность стационара составит 260 коек, что сделает новый центр одним из крупнейших профильных учреждений для Петербурга.

Заключение соглашения о ГЧП планируется уже в этом году. По планам, перинатальный центр будет введен в эксплуатацию еще через через года.

«Инвестиции в проект составят порядка 15 млрд рублей. При этом медицинские услуги будет оказывать СПб ГБУЗ «Родильный дом №17» по системе ОМС», — добавили в пресс-службе Смольного.

Напомним, в феврале 2022 года Минздравом России и Министерством финансов России рассмотрена возможность софинансирования проекта в сумме порядка 5 млрд рублей. Финансирующей организацией инвестпроекта станет АО «Газпромбанк».

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