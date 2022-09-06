Владивосток, , 14:47 — REGNUM Необходимо сделать всё возможное, чтобы путешествия стали по-настоящему доступными в России. Об этом 6 сентября заявил президент России Владимир Путин на заседании президиума Государственного совета РФ.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы должны сделать всё необходимое, чтобы для людей с разным доходом были доступны самые широкие возможности для путешествия, укрепления здоровья, для того чтобы получать положительные эмоции, чтобы менялось качество жизни в лучшую сторону», — заявил Путин.

«Чтобы наши граждане могли посещать традиционные здравницы, курорты, отдыхать у моря», — подчеркнул он.