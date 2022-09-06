Вашингтон, , 14:45 — REGNUM По мнению аналитиков Goldman Sachs Group по коммунальным услугам, счета за электроэнергию для европейских домохозяйств на пике вырастут на 2 триллиона евро в начале 2023 года, что подчеркивает необходимость государственного вмешательства, как сообщает Bloomberg.

Электронергия erwin66as

На своем пике расходы на энергоресурсы составят около 15% ВВП Европы, считает группа аналитиков во главе с экономистами Альберто Гандольфи и Мафалдой Помбейро.

«На наш взгляд, рынок продолжает недооценивать глубину, масштаб и структурные последствия кризиса, — пишут они в аналитической записке. — Мы считаем, что они будут даже глубже, чем нефтяной кризис 1970-х годов».

Фондовые инвесторы пессимистично оценивают эффект от усилий по регулированию, считают в Goldman Sachs. Некоторые рассматриваемые меры, включая установление предельных цен, могут ослабить давление на цены за счет сглаживания роста тарифов, ограничения падения промышленного производства и значительного снижения регулятивного риска.

Рост счетов за электроэнергию вынудил правительства спешно принимать меры по снижению давления на домохозяйства и предприятия. Министры энергетики стран ЕС встретятся в пятницу 9 сентября, чтобы обсудить меры, включая ограничение цен на природный газ и приостановку торговли энергетическими деривативами. Франция и Германия выступают за введение налога на сверхприбыли энергетических компаний.

Введение предельных цен может сэкономить ЕС около 650 миллиардов евро на счетах за электроэнергию и принести потребителям и рынкам некоторое облегчение, позволив правительствам отказаться от налога на сверхприбыли, считают аналитики Goldman Sachs.

По словам Гандольфи и Помбейро, предельные цены полностью не решат проблему, поэтому могут потребоваться меры, чтобы распределить резкое увеличение счетов на 10-20 лет.

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