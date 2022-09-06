Москва, 6 сентября, 2022, 14:44 — ИА Регнум. Говорить о перспективах 2027 года сейчас довольно опрометчиво, тем более о том, что будет с российско-европейскими отношениями, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«На данный момент можно говорить только о том, что ЕС, по всей видимости, смог накопить достаточно газа в резервах (которые заполнены уже на 81,9%) для того, чтобы пережить зиму, на фоне чего цены на газ упали ниже $2200 за тысячу кубометров впервые с начала энергетической войны.

Однако найти поставщиков газа для ЕС все же достаточно проблематично, и в ближайшие месяцы или годы Европа, скорее всего, продолжит так или иначе зависеть от российских энергоносителей.

Но до 2027 года все же есть еще пять лет, за которые вполне возможно построить новые терминалы для СПГ, а в США в 2024-м будет завершено строительство шестого завода по сжижению газа, что сделает Штаты лидером экспорта СПГ.

Также не стоит недооценивать возможных договорённостей с арабскими странами, которые к 2027 году также могут нарастить объёмы добычи газа.

В общем, можно говорить о том, что в 2022–2023 годах Европа, скорее всего, останется зависима от российских энергоносителей, однако тот же 2024 год может стать переломным», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Европа не сможет отказаться от российского газа даже к 2027 году, заявил министр энергетики России Николай Шульгинов. По его словам, это приведёт к остановке работы промышленности в ЕС.

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