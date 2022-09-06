Курган, 6 сентября, 2022, 14:43 — ИА Регнум. В Курганской области появился опасный сорняк «повилика». Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

Пресс-служба управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям photo 2022-09-06 15-25-37

Жительница курганского рабочего посёлка Каргаполье сообщила, что в апреле 2022 года она в магазине крупной торговой сети купила и посеяла в огороде семена моркови, а в августе она обнаружила на грядке сорное растение с красным стелющемся стеблем нитевидной формы без листьев, похожее по внешним признакам на повилику. Должностные лица Россельхознадзора произвели осмотр грядки и обнаружили карантинное растение.

В связи с обнаружением повилики торговой сети, где были куплены семена, направлено предостережение. Садоводке были даны рекомендации по борьбе с сорняком.

Отмечается, что до этого случая территория Курганской области была чиста и свободна от данного растения-вредителя.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, для животных повилика опасно, поскольку содержит сапонин, кустанин и конвольвулин. Эти вещества полезны в малой концентрации, но ядовиты в большой. Конвольвулин может вызвать у скота сильную диарею, переполненность кровью сосудов слизистой оболочки желудка, поражение тонкого и толстого кишечника.