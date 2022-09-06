Джакарта, , 14:41 — REGNUM Согласно официальному сайту института аэрокосмических технологий Адисутджипто в Индонезии, ряд зарубежных стран заинтересованы в покупке индонезийских самолетов, сообщает CNN Indonesia.

Индонезия (сс) Prayitno

В сентябре 2021 года индонезийская компания Indonesian Aerospace подписала меморандум о взаимопонимании с Turkish Aerospace о сотрудничестве в авиационной промышленности. Соглашение предусматривало покупку самолета N219. Турция заказала шесть самолетов CN235 MPA и три самолета морской разведки CN235.

Помимо Турции, Южная Корея заинтересована в покупке индонезийской военной техники. Сеул приобрел 12 единиц CN235.

В 2016 году Объединенные Арабские Эмираты приобрели шесть единиц CN235 для военных перевозок и один самолет того же типа для перевозки важных лиц.

Вьетнам также заказал самолеты индонезийского производства для коммерческих целей. Страна заказала три самолета C212-400 MPA.

Таиланд активно покупает самолеты, произведенные в Индонезии. В июле Индонезия согласилась экспортировать один самолет NC212i. В 2015 году Таиланд закупил самолет C212-400. Таиланд также купил пять самолетов NC212 и два самолета NC235.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо выразил надежду президенту Филиппин Фердинанду Маркосу-младшему, что страна станет заказчиком самолетов NC212i индонезийского производства.

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