Кито, , 14:41 — REGNUM Компания «Метро Кито» объявила о том, что она выбрала французско-колумбийский консорциум «Metro de Medellín Transdev» для управления эксплуатацией подземки эквадорской столицы. Об этом пишет Prensa Latina.

Кито

Помимо французско-колумбийского предприятия, другое предложение поступило от бразильской компании «Metro de Sao Paulo».

Эти две компании также соревновались в предыдущем тендере, который также выиграла компания «Metro de Medellín Transdev». Однако, как отмечает издание, контракт не был заключен, поскольку организация, участвовавшая в тендере, потребовала включить в документ ряд пунктов, несовместимых с законодательством страны.

В связи с этой ситуацией был объявлен новый тендер для тех, кто заинтересован в эксплуатации транспортной системы, и обе компании вновь представили свои предложения в августе 2022 года.

Ожидается, что контракт будет подписан в октябре, а начало предоставления услуг «Метро Кито» запланировано на декабрь 2022 года.