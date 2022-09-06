Белград, , 15:36 — REGNUM Сербия должна признать переговоры о «нормализации отношений» с Приштиной провалившимся, если албанские сепаратисты до 31 декабря 2022 года не сформируют Сообщество сербских муниципалитетов. Об этом заявил лидер Народной партии Вук Еремич 6 сентября, во время пресс-конференции в Белграде.

Вук Еремич Cirsd.org

«Сербия сделала серию уступок Приштине, требуя в обмен формирования Сообщества сербских муниципалитетов… Я на этот раз не буду говорить о том, насколько было умно требовать только это, но Сообщество было получено на бумаге, и это факт. Я думаю, что пришла пора посмотреть нашим международным партнерам в глаза и спросить, будет ли это Сообщество сербских муниципалитетов когда-нибудь действительно сформировано», — процитировал портал Nova.rs слова Еремича.

Политик предложил, чтобы процесс переговоров в Брюсселе приостановился до момента формирования ассоциации сербских муниципалитетов.

«Так как Сербия не получила то, что девять лет назад ей было обещано, Белград должен провозгласить переговоры в Брюсселе провалившимся, если до 31 декабря не будет сформировано Сообщество сербских муниципалитетов. Или мы получим эту ассоциацию, или признаем, что это дело бесполезное», — отметил Еремич.

Он добавил, что Народная партия внесет на рассмотрение в парламент Сербии резолюцию о Косово, в которой потребует от государства никогда не признавать независимость Косово и Метохии. Также в резолюции будет содержаться требование прекратить переговоры при посредничестве ЕС, если до 31 декабря не будет создано Сообщество сербских муниципалитетов.

Напомним, что создание ассоциации сербских муниципалитетов Косово и Метохии предусмотрено Брюссельским соглашением, подписанным еще в 2013 году. Белград выполнил все свои обязательства по этому договору, в то время как Приштина до сих пор даже не начала процесс формирования Сообщества сербских муниципалитетов.