Вашингтон, , 14:40 — REGNUM Съёмочный процесс сериала по серии видеоигр Fallout приостановлен. Об этом пишет портал Cybersport со ссылкой на инсайдера HunterWorldv2.

Fallout

По данным источника, съёмки шоу возобновятся в ноябре 2022 года. Отмечается, что продюсеры намерены усилить меры безопасности на съёмочной площадке, чтобы избежать появления новых слухов относительно проекта.

Напомним, дата выхода сериала по Fallout по-прежнему неизвестна. Шоураннерами проекта выступят Женева Робертсон-Дуорет («Капитан Марвел») и Грэм Вагнер («Офис»).

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