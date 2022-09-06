Вашингтон, 6 сентября, 2022, 14:40 — ИА Регнум. Съёмочный процесс сериала по серии видеоигр Fallout приостановлен. Об этом пишет портал Cybersport со ссылкой на инсайдера HunterWorldv2.

Fallout

По данным источника, съёмки шоу возобновятся в ноябре 2022 года. Отмечается, что продюсеры намерены усилить меры безопасности на съёмочной площадке, чтобы избежать появления новых слухов относительно проекта.

Напомним, дата выхода сериала по Fallout по-прежнему неизвестна. Шоураннерами проекта выступят Женева Робертсон-Дуорет («Капитан Марвел») и Грэм Вагнер («Офис»).