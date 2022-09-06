Нур-Султан, , 14:39 — REGNUM Преддверие отопительного сезона в Казахстане в этом году не должно сопровождаться проблемами с поставками угля. Об этом 6 сентября на совещании заявил премьер-министр республик Алихан Смаилов.

Уголь Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ежегодно мы видим ажиотажную ситуацию по углю. Резкие скачки цен, несвоевременная поставка, затягивание исполнения плана формирования запасов угля в регионах ведут к обоснованному социальному напряжению. Это недопустимо», — сказал глава правительства.

Он напомнил, что на севере страны отопительный сезон начинается в конце сентября. Премьер-министр поручил соответствующим ведомствам держать под контролем ситуацию с углём.

Стоит отметить, что в 2020 и 2021 году в Казахстане осенью выстраивались длинные очереди за уголь. Топлива хватало не всем. При этом в 2021 году в стране добыли почти 112 млн тонн угля.

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