Москва, , 14:39 — REGNUM Развивать необходимо не только традиционные туристические направления, но и те регионы, кому только предстоит обрести популярность среди отдыхающих. Об этом 6 сентября заявил президент России Владимир Путин на заседании президиума Государственного совета РФ.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Активное развитие внутреннего туризма сейчас выходит если не на самый первый план, но на одно из самых значимых мест. У России здесь колоссальный потенциал и у каждого региона есть свои преимущества», — заявил Путин.

Помогать надо не только традиционным регионам, но и тех, кто сейчас «поднимает свои туристические территории наверх».