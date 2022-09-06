Москва, 6 сентября, 2022, 14:39 — ИА Регнум. Развивать необходимо не только традиционные туристические направления, но и те регионы, кому только предстоит обрести популярность среди отдыхающих. Об этом 6 сентября заявил президент России Владимир Путин на заседании президиума Государственного совета РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Активное развитие внутреннего туризма сейчас выходит если не на самый первый план, но на одно из самых значимых мест. У России здесь колоссальный потенциал, и у каждого региона есть свои преимущества», — заявил Путин.

Помогать надо не только традиционным регионам, но и тем, кто сейчас «поднимает свои туристические территории наверх».