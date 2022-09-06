Маркс, Саратовская область, , 15:57 — REGNUM В городе Марксе Саратовской области в 2023 году начнут реализовывать инвестиционный проект по производству материнских плат. Об этом 6 сентября сообщает региональное министерство промышленности и энергетики.

Материнская плата Иван Шилов © ИА REGNUM

На новом производстве планируется контрактная сборка материнских плат для отечественных производителей. Ожидается, что мощности будущего предприятия обеспечат до 20% потребности российского рынка в материнских платах.

Для реализации проекта необходима значительная модернизация производственных помещений. Работы в одном из цехов в Марксе уже ведутся.

В создание нового производства инвестируют порядка 300 млн рублей, это позволит обеспечить рабочими местами не менее 100 человек. Проект рассчитан на 2023–2027 годы.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство элеватора мощностью до 60 тыс. тонн планируется в Пугачевском районе Саратовской области.

Читайте также: В Ростове запустили серийное производство материнских плат