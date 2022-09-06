Бишкек, , 14:37 — REGNUM Руководство Национального банка Киргизии решило временно снять ранее введённый запрет на некоторые валютные операции. Об этом сообщает пресс-служба финансового регулятора сегодня, 6 сентября.

Национальный банк Киргизии Nbkr.kg

Нацбанк отменяет ограничения на торговлю наличной иностранной валютой между обменными бюро и коммерческими банками на суммы, совокупно превышающие оборотные средства «обменок» в течение календарного дня.

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Своё решение Национальный банк объясняет наблюдающейся на текущий момент относительной стабилизацией валютного рынка Киргизии.

При этом финансовый регулятор отмечает, что эти ограничения приостановлены на срок до 1 декабря 2022 года.

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