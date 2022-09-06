Москва, , 14:36 — REGNUM В этом году в отношении России добавилось санкционное давление со стороны ряда западных стран. Поэтому Россия вынужденно развернула свои товарные потоки в сторону Востока, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Кроме Индии и Китая, Вьетнам стал интересен России как рынок сбыта наших товаров. Поскольку российские аграрии в этом году могут собрать рекордно высокие урожаи пшеницы, поставки ее на экспорт за валюту становятся весьма ценными.

Помимо расширения поставок зерна, Минсельхоз РФ планирует укреплять и развивать торговлю нашим мясом, подсолнечным маслом, а также рыбой и морепродуктами.

Поскольку у России и Вьетнама совершенно разные природно-климатическим условия, наши страны могут поставлять друг другу абсолютно неконкурентные между собой продукты.

Все это способствует обеспечению продовольственной безопасности двух стран», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия заинтересована в расширении пшеницы во Вьетнам, а также другой сельскохозяйственной продукции, заявил глава российского минсельхоза Сергей Левин.

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