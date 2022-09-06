Москва, , 14:34 — REGNUM В Москве должно формироваться здоровое духовное сопротивление попыткам смешения добра и зла в мире. Об этом в ходе богослужения в Успенском соборе Московского Кремля заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Патриарх Алексей Колчин © ИА REGNUM

«Сегодня вручается особенное служение граду сему, стране нашей. Потому что сила современной России способна противостоять многим силам, в том числе борющихся с Богом, силам, направленным на то, чтобы человек перестал различать добро и зло. И мы должны блюсти эту способность отличать добро от зла, руководствуясь не сиюминутными или политическими интересами, человеческими амбициями, а нравственным законом, который Бог вложил в наши души, природу человека. Дай Бог, чтобы первопрестольный град Москва оставался островом свободы в этом бушующем мире, чтобы именно здесь формировалось здоровое духовное сопротивление попыткам смешивать добро и зло, попыткам отказаться от того, чтобы грех называть грехом, а добродетель — добродетелью», — сказал патриарх Кирилл.

Он напомнил, что из мирового политического лексикона ушло понятие греха, поскольку «вместо различения добра и зла возникла новая модель поведения, ориентированная на выбор самого человека, который сам определяет, что для него добро, а что зло».

Патриарх напомнил, что Россия издавна «сохраняет свою способность противостоять этому страшному искушению».