Кандагар, Афганистан, 6 сентября, 2022, 14:33 — ИА Регнум. Лавочники женского рынка в городе Кандагаре в Афганистане выразили протест против приказа кандагарского управления министерства по поощрению добродетели и предотвращению порока. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

(сс) Hashoo Foundation USA Женщины

По сообщениям, это управление приказало продавцам этого рынка не пускать женщин в магазины. Но протестующие говорят, что так они не смогут продать свой товар.

Согласно источникам, несогласные с этим приказом владельцы торговых точек закрыли свои магазины и устроили акцию протеста. Протесты продолжились и после того, как несколько торговцев были задержаны сотрудниками управления по поощрению добродетели и предотвращению порока.

Местная администрация талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока ничего по этому поводу не заявила.

Недавно талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также приказали владельцам магазинов, торгующих цифровыми материалами (РСО), не допускать в свои магазины женщин и подростков .