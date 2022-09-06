Москва, , 14:30 — REGNUM Доллар остаётся главной мировой резервной и транзакционной валютой, составляя около 58% в мировых резервах и 88% в транзакциях на валютных рынках. Таким образом, говорить о реальной токсичности доллара для мира не стоит, заявил корреспонденту ИА REGNUMаналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов.

Доллар и Юань Yu Lan

«Скорее имеется в виду токсичность с политической точки зрения для России, так как конфликт между РФ и Западом сказывается на использовании западных активов в России и наоборот.

Доллар отсеется надежной защитной валютой, а ужесточение денежно-кредитной политики со стороны ФРС привело к тому, что американская валюта находится на двадцатилетних максимумах и продолжает рост, открывая возможности для покупок доллара с целью инвестиций.

Россия по очевидным причинам не хочет и не может хранить свои резервы в долларах, в том числе в ФНБ, поэтому заявления о «токсичности» американской валют скорее постфактум оправдывают эти решения.

Однако для населения доллар остается одной из наиболее надежных валют. Единственное, что это сможет изменить — запрет на хождение валют недружественных стран, что искусственно не даст россиянам конвертировать доллары и рубли и обратно.

Однако глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина уже заявляла, что подобные запреты не будут введены.

На фоне отказа России от использования доллара в резервах и общего курса на дедолларизацию выигрывает в первую очередь китайский юань, который стал одной из важнейших валют и наращивает объёмы торгов на Мосбирже, уже перегнав евро», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин назвал доллар токсичной валютой.

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