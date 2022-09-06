Нур-Султан, , 14:30 — REGNUM Всё, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил в своём послании, в нацгвартии воспринимают как прямое поручение главы государства. Об этом, как сообщает 6 сентября пресс-служба МВД республики заявил главнокомандующий Национальной гвардией Еркин Ботаканов на совещании.

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«Хочу напомнить всему обществу наш общий принцип: «политическому плюрализму — да, экстремизму, бандитизму, хулиганству — решительное нет». Поскольку Национальная гвардия – это войска правопорядка, она не должна допускать никаких провокаций, подрыва стабильности и безопасности общества, а также подрыва позиций государства», — сказал Ботаканов.

Он также напомнимл, что Токаев объявил о формировании «справедливого Казахстана». Глава надгвартии отметил, что должно касаться и органов правопорядка. Ботаканов призвал стремиться к консолидации общества, а не к разъединению.

Напомним, 1 сентября Токаев выступил с посланием народу. Он заявил, что нужно амнистировать участников январских беспорядков, которые не замешаны в организации бунта и в попытке совершить переворот.

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