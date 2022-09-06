Владивосток, , 14:29 — REGNUM Согласно базовому сценарию развития России до конца десятилетия, российская экономика к 2030 году в сравнении с 2021 годом вырастет на 17%. Об этом 6 сентября рассказал журналистам в кулуарах ВЭФ министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Максим Решетников Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Рост 2030 год к 2021 году в базовом сценарии закладывается 17%. Более того, это именно базовый сценарий, он основан на реализации тех программ, решения по которым сейчас уже приняты или принимаются. Он у нас декомпозирован по всем отраслям, то есть мы конкретно понимаем, что мы получим в туризме, в добыче, в обработке, какая часть роста пойдет за счет экспорта, какая — за счет инвестиций, какая — за счет реальных доходов населения», — сказал он.

Также Решетников уточнил, что при этом сценарии объем инвестиций вырастет к 2030 год в сравнении с 2021 годом на 30%, а реальные доходы — на 20%. При этом министр экономического развития РФ отметил, что российский бизнес в современных условиях показал себя устойчивым и готовым к изменениям.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ВЭФ министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что преодоление турбулентности и переход к устойчивому росту ожидается для экономики России в 2024 году.